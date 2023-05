Powtórki i statystyki na żądanie! Przetestowaliśmy innowacyjną transmisję z Ligi Mistrzów

Materiał zawiera linki partnerów reklamowych.

Tryb statystyk został uruchomiony przez Polsat Box Go w marcu bieżącego roku. Platforma, która ma w swoim portfolio kanały Polsat Sport Premium i pokazuje wszystkie mecze Ligi Mistrzów, dała widzom szansę na jeszcze pełniejszy odbiór najbardziej elitarnych rozgrywek klubowych świata. Dzięki tej funkcji kibice nie muszą już bowiem czekać na studio w przerwie spotkania, aby zapoznać się z dokładnymi statystykami meczu. Nie są uzależnieni także od realizatora transmisji, który od czasu do czasu pokazuje na ekranie najważniejszy liczby. Co więcej - od teraz fani futbolu nie potrzebują nawet aplikacji z wynikami na żywo, aby w czasie rzeczywistym śledzić przetasowania w tabeli (choć to dotyczyć będzie akurat fazy grupowej).

Liga Mistrzów: Przetestowaliśmy innowacyjny tryb statystyk

Na potrzeby naszego testu wybraliśmy hitowe starcie Realu Madryt z Manchesterem City. Aby skorzystać z trybu statystyk, odszukaliśmy w sekcji "Live" na Polsat Box Go interesujące nas spotkanie. Po chwili naszym oczom ukazała się transmisja meczu z dodatkowymi przyciskami po bokach ekranu.

Polsat Box Go/zrzut ekranu / Archiwum prywatne / archiwum prywatne

Po lewej stronie jest zakładka "Statystyki". Tam możemy zapoznać się - na bieżąco - z aktualnymi danymi na temat meczu. Poza tym w każdej chwili możemy przypomnieć sobie składy obu drużyn lub rzucić okiem na tabelę (to podczas fazy grupowej).

Polsat Box Go/zrzut ekranu / Archiwum prywatne / archiwum prywatne

To jednak nie wszystko. Bardzo ciekawą funkcją jest "ranking na żywo". Po kliknięciu odpowiedniego przycisku dostajemy spis zawodników, którzy w danym momencie są najlepsi w konkretnym elemencie gry. W szóstej minucie spotkania dowiedzieliśmy się na przykład, że najwięcej kontaktów z piłką miał Bernardo Silva, a Toni Kroos wykonał do tej pory jeden udany odbiór piłki.

Polsat Box Go/zrzut ekranu / Archiwum prywatne / archiwum prywatne

Bardzo przydatnym rozwiązaniem są również skróty. Specjalna nakładka kataloguje najważniejsze fragmenty meczu i krótko je opisuje. Mamy podaną minutę, bohatera akcji i informację o tym, co się wydarzyło. Na przykład: Strzał niecelny - 19. minuta - Ilkay Gundogan.

Polsat Box Go/zrzut ekranu / Archiwum prywatne / archiwum prywatne

Jeśli akurat przegapiliśmy ten moment lub po prostu chcemy go sobie obejrzeć raz jeszcze niezależnie od powtórek telewizyjnych, wystarczy, że wybierzemy go z listy, a program sam cofnie nam transmisję do tego momentu. Później wystarczy jeden klik, aby wrócić do przekazu na żywo.

Tryb statystyk to bez wątpienia wartościowe urozmaicenie transmisji. Przyda się zarówno miłośnikom taktyki, którzy otrzymają dostęp do statystyk w czasie rzeczywistym, jak i wiecznie zapracowanym kibicom, którzy mecz oglądają w tle, jednocześnie zajmując się czymś innym. W każdej chwili będą bowiem mogli cofnąć transmisję i zobaczyć to, co najważniejsze.

Z trybu statystyk można korzystać w ramach pakietu Polsat Box Go Sport na stronie polsatboxgo.pl w przeglądarkach internetowych: Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge (w wersji aktualnej lub dwóch poprzednich) oraz w aplikacji na urządzeniach mobilnych z systemem Android w wersji 9 lub wyższej i iOS (funkcja dostępna na iPhone’ach).

Materiał zawiera linki partnerów reklamowych.

Jakub Żelepień, Interia