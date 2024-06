Jan Zieliński uderza się w pierś i przekazał wiadomość ws. igrzysk olimpijskich

- Mojej inicjatywy zabrakło szczególnie w najważniejszych momentach i na początku meczu, gdy przeciwnicy zyskali pewność siebie. W drugim secie trochę zaczęło się to przestawiać, aczkolwiek oni już byli w rytmie i ciężko mi było to znaleźć. W dodatku return dziś nie funkcjonował tak, jak w poprzednich dniach, gdy nie było opcji, bym zepsuł return, a dzisiaj musiałem go "szukać". Dobrze serwowali, dobrze grali na siatce, do tego Neal zrobił znakomitą robotę jako deblista, często zmieniać ustawienia i wywołując na nas dużo presji. Z tego względu było nam ciężko grać, a przy tym ani ja, ani Su-Wei nie czuliśmy się tego dnia najpewniej z końca kortu i na returnie - drobiazgowo "prześwietlił" przegrane spotkanie Jan Zieliński, odnosząc się do pytania wysłannika Interii.