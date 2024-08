"Potrzebowaliśmy jeszcze jednego zwycięstwa, tego ostatniego. I 28-letnia krakowianka miała je odnieść, pokonać Sihan Yu. Mimo że po 50 sekundach jako pierwsza została trafiona, gdy rywalka zablokowała jej klingę. I mimo, że za chwilę stało się to po raz kolejny. Dwa punkty straty? Minęło 20 sekund i znów był remis. A 80 sekund przed końcem to jej atak dał Polsce prowadzenie 29:28. Jarecka ostatecznie tę wojnę nerwów... zremisowała. Na 4 sekundy przed końcem to Yu trafiła. Mało tego, doszło do skandalicznej sytuacji, w której tablica wyników pokazywała, że Polska miała przed tą akcją 31 punktów, a Chiny - 30. To był błąd, powinno być 30:30. Polska przegrywała więc 30:31, Jareckiej zostały cztery sekundy. Ruszyła, trafiła, na niecałe trzy sekundy przed końcem. Było 31:31, decydowała dogrywka. Do złotego trafienia, które koniecznie musiała zadać Chinka, bo to nie ona wylosowała priorytet. Ale nie zadała, dokonała tego Polka! W ten sposób, po wielkim horrorze, Polska zdobyła swój drugi medal na igrzyskach w Paryżu."

Reklama