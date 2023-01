Polka zaskoczona po rozbiciu Rosjanki! Przyznała to wprost. "Nawet nie wiedziałam"

Magda Linette w końcówce swojego meczu na Australian Open zafundowała polskim fanom prawdziwy emocjonalny rolloercoaster, lecz ostatecznie pokonała w dwóch setach rosyjską tenisistkę Jekaterinę Aleksandrową i pierwszy raz w karierze awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego. - Nie wiem, co się działo pod koniec drugiego seta - przyznała Polka tuż po meczu. Później na moment przerwała swoją wypowiedź w języku angielskim, by po polsku zwrócić się do swoich rodaków obecnych na trybunach.