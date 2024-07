Polka desperacko walczy o igrzyska. Czas ucieka. Zgubiła ją wielka miłość

- To jest najtrudniejsza walka, jaką dotąd toczyłam. Nigdy przez myśl by mi nie przeszło, że troska i miłość do mojego psa, a kocham go nad życie, spowoduje także problemy w moim życiu zawodowym, że może mi grozić kara... - mówi Dorota Borowska w obszernym wywiadzie dla Onetu.