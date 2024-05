Początek Rolanda Garrosa, a tu takie słowa Sabalenki. Prosto z mostu o Świątek

Sabalenka: Nie mogę mieć obsesji na punkcie pokonania Świątek

"Jeśli coś jest dla mnie jasne, to to, że nie mogę mieć obsesji na punkcie pokonania Igi, ale raczej skupić się na sobie i na tym co zrobić, by stawać się coraz lepszą tenisistką" - stwierdziła bez ogródek Sabalenka. "Jeśli uda mi się to osiągnąć, to wiem, że będę miała swoją szansę, by to tutaj udowodnić, mierząc się z nią" - podkreśliła sportsmenka cytowana m.in. przez Diego Jimeneza Rubio z "Punto de Break".