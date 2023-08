Pocieszające wieści dla Hurkacza, będzie zadowolony. Polak zyska naprawdę sporo

Dobre wieści dla Hurkacza, będzie zadowolony. Chodzi o punkty ATP

Nawet pomimo porażki, polski tenisista ma powody do dumy i zadowolenia. Sam fakt gry w półfinale sprawił, że na konto 25-latka wpłynęło aż 350 punktów w rankingu ATP. To dlatego, że rok temu, zakończył swoją przygodę z imprezą w Cincinnati w pierwszej rundzie. Wówczas lepszy od niego okazał się doświadczony John Isner.

Nie jest tajemnicą, że już niebawem rozpoczyna się wielkoszlemowy US Open, a to kolejna okazja, by walczyć o niezwykle cenne punkty rankingowe. Hubert Hurkacz będzie chciał poprawić swój wynik sprzed kilkunastu miesięcy, kiedy to dotarł zaledwie do 2. rundy. Przegrał wówczas z niżej notowanym Ilją Iwaszką (96. ATP).