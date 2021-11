Zobacz zapis relacji live z meczu Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza



Już przed pierwszym gwizdkiem wiadomo było, że to raczej nie będzie hit kolejki. Konfrontacja Wisły z Termalicą miała jednak swoją dramaturgię. Dla szkoleniowca gospodarzy Macieja Bartoszka - wedle nieoficjalnych doniesień - był to bowiem mecz o zachowanie posady.

Płocczanie we wcześniejszych potyczkach domowych spisywali się znakomicie. Nie doznali porażki, a potknęli się tylko raz, tracąc ledwie dwa punkty. Z kolei ekipa z Niecieczy w tym sezonie na obcym terenie nie zaznała jeszcze smaku triumfu.



Nie było więc niespodzianką objęcie prowadzenia przez "Nafciarzy". W 22. minucie Łukasz Sekulski idealnie zgrał głową piłkę do Damiana Warchoła, a ten z bliskiej odległości wślizgiem wpakował ją pod poprzeczkę.



Wisła - Termalica. Warchoł trafia, decyduje VAR

Arbiter zarządził analizę VAR, bowiem zachodziło podejrzenie, że asystujący w tej akcji zawodnik znajdował się na pozycji spalonej. Oczekiwanie na ostateczną decyzję przeciągało się, ale w końcu rozjemca wskazał na środek boiska. 1-0!

Wiślacy z prowadzenia cieszyli się niespełna kwadrans. Idealne podanie w pole karne Samuela Sztefanika wykorzystał Muris Meszanović - stanął oko w oko z Krzysztofem Kamińskim i pewnym strzałem umieścił piłkę w siatce.



Bośniacki snajper trafił na listę strzelców w trzecim meczu z rzędu. Wcześniej pokonał również bramkarza Rakowa Częstochowa w lidze i GKS-u Katowice w Pucharze Polski.



Wisła - Termalica. Bartoszek w opałach?

Wynik do przerwy nie uległ zmianie, a po wznowieniu gry oglądaliśmy już tylko bezładną kopaninę. Żadna ze stron nie stworzyła sobie dogodnej okazji do zdobycia bramki. Nieco lepsze wrażenie, ale tylko wizualnie, pozostawili po sobie goście.

Czy remis wystarczy, by trener Bartoszek mógł spać spokojnie? Teraz piłkarzy Ekstraklasy czeka przerwa w rozgrywkach przeznaczona na występy drużyn narodowych. Dla opiekunów zespołów ligowych to zawsze powód do obaw - właśnie w tym okresie prezesi klubów decydują się na drastyczne decyzje najczęściej.

44-letni szkoleniowiec prowadzi płocczan od kwietnia tego roku. O dwa miesiące krócej trwała jego przygoda z Termalicą w sezonie 2017/18. Przyczynił się wówczas do spadku "Słoników" z krajowej elity.



