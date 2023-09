Kontuzja Jakuba Modera już od dłuższego czasu mocno niepokoi polskich kibiców. Utalentowany pomocnik kilkanaście miesięcy temu zerwał więzadła krzyżowe, lecz niestety jego absencja wydłużyła się do irracjonalnych rozmiarów. W końcu na horyzoncie pojawiła się bardzo pozytywna informacja na temat zdrowia reprezentanta Polski. Został on zgłoszony przez Brighton do rozgrywek Premier League, co w praktyce oznacza, że jest on coraz bliżej powrotu na ligowe boiska.