Pilne informacje ws. zawieszenia Borowskiej. Sprawa się przeciąga

Sprawa Borowskiej wydaje się nieprawdopodobna. Niedozwolona substancja była składnikiem leku, który podawała swojemu psu. Składnik ten dostał się w śladowych ilościach do organizmu kajakarki, co zostało wykryte przez testy antydopingowe. Do sprawy zaangażował się również weterynarz leczący pupila polskiej olimpijki.