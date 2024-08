Oskarżenia o "zemstę" i "kłody pod nogi". Polski związek oczekuje teraz przeprosin od olimpijczyka

Arkadiusz Kułynycz po tym, jak nie zdobył medalu olimpijskiego w Paryżu, zaczął wylewać swoje żale. Mówił o dyskryminacji, która miała się objawiać tym, że nie pozwolono mu zabrać do Francji sparingpartnera. - Jest mi przykro, bo zamiast przyjechać tutaj mój sparingpartner, to działacze przyjechali sobie z osobami towarzyszącymi - powiedział w rozmowie z Interią. Twierdził, że związek "rzuca mu kłody pod nogi". Zapaśnik na odpowiedź Polskiego Związku Zapaśniczego nie musiał długo czekać. - Robiliśmy wszystko, by nawet nie zabrakło mu sznurówki, a on teraz wylewa swoje żale z powodu porażki. Próbuje oczerniać związek, który zrobił wszystko, by wypadł jak najlepiej - odpowiedział zawodnikowi prezes Andrzej Supron w wywiadzie dla Interii. Teraz sprawa ponownie wróciła.

