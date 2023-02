Ogromna nagroda dla Piotra Żyły. Tyle zarobi za złoty medal MŚ

Choć Planica kojarzy się fanom skoków z "mamucimi" zawodami, to rywalizacja mistrzostw świata na normalnym obiekcie przyniosła niemniej emocji. Piotr Żyła po pierwszej serii zajmował dopiero 13. miejsce i mimo dobrych skoków na treningach, trudno było przypuszczać, by włączył się jeszcze do walki o podium.