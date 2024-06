Nikola Grbić nie skorzystał z tych siatkarzy. Ich los jest przesądzony

Nikola Grbić wciąż ma trudny orzech do zgryzienia? Już w niedzielę ogłosi skład na igrzyska olimpijskie. Z pewnością trudno wybrać było tylko trzynastu zawodników do składu i ograniczyć tym samym swoje zasoby. Liga Narodów miała być wielkim sprawdzianem dla niepewnych zawodników. Dwóch z kadry nie zagrało w meczu z Francją. Andrzej Wrona postanowił wyjaśnić ten ruch trenera Grbicia. Od razu to zauważył.