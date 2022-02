Niezwykły wyczyn polskiej biathlonistki. Jest rekordzistką igrzysk

Krystyna Guzik to jedna z najlepszych zawodniczek w historii polskiego biathlonu. Na swoim koncie ma medale mistrzostw Polski, Europy i świata. Największym sukces odniosła w 2013 roku w Nowym Meście. Wówczas podczas MŚ zajęła drugie miejsce w biegu pościgowym.

Pekin 2022. Krystyna Guzik może pochwalić się rekordowym wyczynem

Jak poinformował Polski Związek Biathlonu, Polka może pochwalić się też nieco mniej oczywistym rekordem. Nasza zawodniczka w czasie swojej kariery łącznie wystartowała w dwudziestu biegach podczas igrzysk olimpijskich. Debiut zanotowała w 2006 roku w Turynie, a później startowała także w Vancouver, Soczi i Pjongczangu.



Ten wynik daje jej pierwsze miejsce w klasyfikacji występów w biegach biathlonowych, których stawką były medale olimpijskie. Co ciekawe - na drugim miejscu znajduje się inna Polka. Mowa tu o Magdalenie Gwizdoń, który ma na koncie 19 takich startów.





Pekin 2022. Krystyna Guzik pozostanie na pierwszym miejscu do kolejnych igrzysk

Już wiadomo, że podczas igrzysk w Pekinie nikt nie odbierze Krystynie Guzik palmy pierwszeństwa. Do Polki mogła doszlusować Walia Semerenko. Ukrainka podczas sztafety mieszanej zasłabła. W efekcie nie ukończyła rywalizacji, a po zakończeniu zawodów sztab podjął decyzję o odesłaniu zawodniczki do ojczyzny.



Największe szanse na to, by przegonić Polkę ma Tiril Eckhoff. Norweska biathlonistka wzięła udział w czternastu biegach, a w Pekinie prawdopodobnie poprawi ten dorobek o kolejne cztery. Niewykluczone, że 31-latka podczas igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo będzie miała szansę na zdetronizowanie Krystyny Guzik.