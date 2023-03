Niesamowity "triumf" Polaków. Genialne wieści! To może oznaczać tylko jedno

Dawid Kubacki wywalczył w piątek brązowy medal mistrzostw świata w skokach narciarskich na dużym obiekcie w Planicy! Tuż za podium uplasował się Kamil Stoch, lecz już w sobotę może powetować sobie wielkiego "pecha". Polscy skoczkowie po zliczeniu not wszystkich zawodników, byli bowiem najlepszą nacją podczas konkursu, co oznacza, że będą faworytami podczas rywalizacji w drużynie. Wspomniana dwójka powalczy o medal do spółki z Piotrem Żyłą oraz Aleksander Zniszczołem.