Polak Jan Zieliński i Monakijczyk Hugo Nys bez wątpienia byli faworytami w piątkowym meczu. Po zwycięstwie w turnieju ATP Masters 1000 na mączce w Rzymie polsko-monakijski duet pewnie wtargnął to elitarnego grona utytułowanych deblistów. Z kolei McDonald i Shelton to gracze, którzy dopiero niedawno zaczęli razem współpracować. Wspólnie wystąpili tylko w kilku spotkaniach. Nie powinno zatem nikogo dziwić wcześniejsze przeświadczenie, że będzie to łatwa przeprawa dla doświadczonego duetu.