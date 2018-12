Niemcy: Paco Alcacer rekordowym rezerwowym

Piłkarz Borussii Dortmund Paco Alcacer zyskuje sławę niezawodnego rezerwowego. W sobotnim meczu 14. kolejki niemieckiej ekstraklasy z Freiburgiem pojawił się na boisku w 70. minucie, po czym ustalił wynik na 2:0. Był to jego dziewiąty gol po wejściu z ławki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andres Iniesta o życiu w Japonii. Wideo © 2018 Associated Press



W tym sezonie Hiszpan tylko dwukrotnie rozpoczął ligowe spotkanie w wyjściowym składzie Borussii i zdobył jedną bramkę. Zmiennikiem był natomiast sześć razy. W sumie rozegrał 282 minuty i strzelił 10 goli.



Opisując formę 25-letniego napastnika agencja dpa odniosła się do słynnego przed laty filmu "Dzień świstaka", w którym główny bohater przeżywał ciągle ten sam dzień.



"Podobnie jak Bill Murray w kultowym filmie, BVB spotyka ta sama historia. Paco Alcacer wchodzi z ławki i zdobywa bramkę. W dużej mierze dzięki temu Borussia wciąż jest na dobrej drodze by zostać mistrzem jesieni" - napisano.



Po sobotnim zwycięstwie (przy golu Alcacera asystował Łukasz Piszczek) dortmundczycy mają 33 punkty i o siedem wyprzedzają Borussię Moenchengladbach, która w niedzielę zagra z RB Lipsk. Hiszpan zdobył więcej niż jedną czwartą wszystkich ligowych goli BVB - 10 z 37.



"On czuje piłkę w polu karnym i jest bardzo, bardzo niebezpieczny" - chwalił podopiecznego szwajcarski trener Lucien Favre.



Dziewięć goli w ekstraklasie jako rezerwowy strzelili Nils Betersen (Freiburg w sezonie 2016/17) oraz Ioan Viorel Ganea (Stuttgart, 2002/03), ale Alcacer ma jeszcze 21 kolejek na pobicie tego rekordu. Z kolei, żeby znaleźć piłkarza, który może pochwalić się 10 bramkami w pierwszych ośmiu występach w Bundeslidze, trzeba cofnąć się do 1963 roku, kiedy dokonał tego Charly Doerfel z Hamburgera SV. Nawet on nie trafiał jednak średnio co 28 minut...



Trudno się dziwić, że w listopadzie Borussia postanowiła skorzystać z opcji wykupu Hiszpana z Barcelony (do tego czasu był wypożyczony) i podpisała z nim kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2022/23.



W sobotę 8 grudnia dortmundczyków czekają prestiżowe derby z Schalke 04 na stadionie w Gelsenkirchen. Jeśli Alcacer znów trafi, w szczególny sposób wkupi się w łaski kibiców BVB.