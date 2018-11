NBA: Dirk Nowitzki uhonorowany przez miasto Dallas

Dirk Nowitzki, który przechodzi rehabilitację stawu skokowego, by móc zainaugurować swój 21. sezon w koszykarskiej NBA w barwach Mavericks, został uhonorowany przez władze Dallas - od burmistrza Mike'a Rawlingsa otrzymał symboliczny złoty klucz do tego miasta.

Zdjęcie Dirk Nowitzki /AFP



To uznanie zasług 40-letniego zawodnika nie tylko sportowych, ale i działalności społeczno-charytatywnej. Niemiecki koszykarz jest trzecia osobą, która otrzymała podobne wyróżnienie od burmistrza sprawującego władzę od 2011. Jego poprzednikami byli golfista Jordan Spieth oraz działaczka i konserwator zabytkowych budynków Virginia McAllister.

"To dla mnie zaszczyt i wielki honor. 20 lat reprezentowania miasta, kibiców to była świetna, długa +jazda+. Dallas wspierało mnie od pierwszych dni, można powiedzieć, że razem dorastaliśmy i się rozwijaliśmy. Robiłem wszystko, co w mojej mocy, by oddać Dallas to, co od niego otrzymałem" - powiedział Nowitzki.

Jego fundacja zebrała w minionym roku 960 tysięcy dolarów, które przeznaczyła m.in. na rozwój, nie tylko sportowy, dzieci oraz pomoc ofiarom huraganu Harvey. Sam koszykarz odwiedza również dzieci w szpitalach.

"Takie wyróżnienie to coś nadzwyczajnego, dla naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowej osobowości. Nie ma wątpliwości, że jest (Nowitzki - PAP) właśnie taką osobą. Dirk ucieleśnia wszystko, do czego aspirują mieszkańcy Dallas. Dla każdego kibica jest wielką przyjemnością oglądać jak zawsze dąży do doskonałości i daje z siebie 110 procent. Wielu jednak nie ma pojęcia i nie w pełni rozumie jak pracowitym, entuzjastycznym, pokornym i hojnym człowiekiem jest Dirk także poza boiskiem" - powiedział burmistrz.

Występy niemieckiego koszykarza w 21. sezonie w barwach Dallas będą oznaczać rekord ligi, bo nikt wcześniej nie był tak długo związany z jednym klubem. Przez 21 lat w NBA grali wcześniej Robert Parish, Kevin Willis i Kevin Garnett, ale w różnych ekipach. Kibice i miejscowe media spekulują, że Nowitzki może pojawić się na parkiecie w grudniu.

W 2011 roku poprowadził Mavericks do mistrzostwa i został wówczas najbardziej wartościowym graczem (MVP) finałów. Jest 13-krotnym uczestnikiem Meczu Gwiazd, a na liście najskuteczniejszych strzelców wszech czasów zajmuje siódme miejsce - 31 187 pkt (prowadzi Kareem Abdul-Jabbar - 38 387). Niemiec jest jednocześnie jedynym zawodnikiem spoza USA, który przekroczył granicę 30 000 punktów.