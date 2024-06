Nagłe pytanie o Barcelonę - i taka odpowiedź. Guardiola wprost o ew. powrocie

Pep Guardiola już od najmłodszych lat był silnie związany z FC Barcelona - to właśnie w tym klubie stawiał swoje pierwsze kroki w piłce nożnej dołączając do kolejnych juniorskich ekip "Blaugrany", po czym stał się na długie lata prawdziwą ostoją pomocy " Dumy Katalonii ".

Pep Guardiola znowu w FC Barcelona? Kubeł zimnej wody dla kibiców

Pep Guardiola może niebawem zakończyć przygodę z City

Zasadnym pozostaje pytanie, co z Pepem Guardiolą stanie się jednak po zakończeniu kolejnego sezonu - dokładnie 30 czerwca 2025 roku wygaśnie jego dotychczasowa umowa z "The Citizens" i choć w Manchesterze zapewne mocno chcieliby doprowadzić tu do prolongaty, to Katalończyk może mieć inne plany. Nie wiadomo nawet, czy będą one w ogóle związane z Europą.