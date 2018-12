MP w łyżwiarstwie szybkim odbędą się zgodnie z planem

Zgodnie z planem odbędą się w sobotę i niedzielę mistrzostwa Polski łyżwiarzy szybkich w wieloboju sprinterskim - poinformował w piątek PAP Konrad Niedźwiedzki z Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Ze względu na żałobę narodową zawody w Tomaszowie Mazowieckim będą miały skromną oprawę.

Zdjęcie Hala w Tomaszowie Mazowieckim /Artur Kraszewski/Agencja SE /Newspix



W związku ze śmiercią 12 Polaków, którzy zginęli w wyniku czwartkowego wybuchu metanu w kopalni węgla kamiennego CSM w Karwinie w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, prezydent RP Andrzej Duda ogłosił niedzielę w całej Polsce dniem żałoby narodowej.



Jak poinformował PAP Niedźwiedzki, zaplanowane na ten dzień oraz sobotę mistrzostwa kraju łyżwiarzy szybkich na sprinterskich dystansach odbędą się zgodnie z planem.



"Związek, razem ze współorganizatorem mistrzostw Areną Lodową w Tomaszowie Maz., zdecydował o rozegraniu zawodów w zaplanowanym terminie. Ze względu na żałobę narodową będą miały one skromny charakter - zrezygnowaliśmy z oprawy muzycznej, flaga z kirem zostanie opuszczona do połowy, śmierć górników uczcimy minutą ciszy" - powiedział były reprezentant Polski.



Tłumaczył, że ze względu na zaawansowane przygotowania do imprezy oraz napięty terminarz startów nie było możliwości przełożenia mistrzostw na inny termin.



Zawody w tomaszowskiej Arenie Lodowej zakończą pierwszą część łyżwiarskiego sezonu. O medale na sprinterskich dystansach nie będą rywalizować m.in. broniąca tytułu Natalia Czerwonka, Artur Waś i Zbigniew Bródka. Czerwonkę i Wasia wykluczyły kontuzje, a Bródka nie planował startu w tych zawodach.



Wśród mężczyzn tytułu będzie bronił Piotr Michalski. Do klasyfikacji wieloboju sprinterskiego zostaną zaliczone wyniki dwóch startów na 500 i 1000 m. Zaplanowano też biegi drużynowe kobiet i mężczyzn. Zawody w sobotę i niedzielę rozpoczną się o godzinie 10.