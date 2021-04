Krzysztof Bieńkowski awansował do wtorkowego finału kategorii 65 kg zapaśniczych mistrzostw Europy w stylu wolnym odbywających się w Warszawie i ma już zapewniony co najmniej srebrny medal. ​Radosław Baran będzie natomiast walczył we wtorek o brązowy medal w wadze 97 kg.

W poniedziałkowym półfinale zawodnik Grunwaldu Poznań przegrał przy remisie 3-3 z Alihanem Żabraiłowem (Rosja). Jeszcze na dwadzieścia sekund przed końcem Polak prowadził 3-1.

Akcję za dwa punkty wykonał jego rywal i on dzięki temu przy remisie wszedł do finału.

