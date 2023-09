Magda Linette awansowała w US Open. Ostatni set zaimponował

Magda Linette i Bernarda Pera awansowały do drugiej rundy gry podwójnej w wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open w Nowym Jorku. Para polsko-amerykańska pokonała Włoszki Martinę Trevisan i Elisabettę Cocciaretto 2:6, 7:5, 6:0. W turnieju indywidualnym Magda Linette już nie gra, ponieważ przegrała z Amerykanką Jennifer Brady. Debel to jej ostatnia szansa.