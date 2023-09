Łotwa miała rzut na zwycięstwo, ale nie zagra o medale. Niemcy w półfinale

Mistrzostwa świata w koszykówce wchodzą w decydującą fazę. Wczoraj do półfinału awansowały drużyny Serbii oraz USA, dziś kolejny krok w drodze po marzenia pragnęły postawić Niemcy oraz Łotwa. To właśnie te ekipy jako pierwsze stanęły do walki w środowych meczach ćwierćfinałowych. Ostatecznie po bardzo zaciętym boju lepsza okazała się reprezentacja Niemiec, która pokonała Łotwę 81:79. Franz Wagner i jego koledzy zameldowali się tym samym w najlepszej czwórce turnieju i już niebawem staną do walki o medale. Ich rywalem będzie faworyzowana kadra USA.