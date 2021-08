Ligue 1. Angel Di Maria: Tu Leo Messi poczuje się lepiej, niż w Katalonii

Strona główna

Angel Di Maria, kolega Lionela Messiego z kadry Argentyny, powitał go w Paris Saint-Germain. Wyznał, co sądzi o transferze gwiazdy z FC Barcelona do paryskiego klubu. "Messi jest z innego świata" - przekonuje.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stało się! Leo Messi piłkarzem PSG. Wideo INTERIA.TV