Reprezentacja Danii wygrała w Cardiff z Danią 2-1 (1-0) i zapewniła sobie awans do elity Ligi Narodów. Ten ma już pewny reprezentacja Ukrainy, która w piątek w Trnawie została 4-1 (2-0) rozgromiona przez walczącą o życie Słowację.

Ukraińcy, którzy już wcześniej wygrali zmagania w grupie 1. dywizji B Ligi Narodów, na Słowacji chcieli podtrzymać serię trzech zwycięstw z rzędu. Słowakom trzeba było punktów, by uniknąć degradacji i w walce o utrzymanie wyprzedzić Czechów.



Jak się okazało, gospodarze całkowicie zdominowali przyjezdnych i już w 6. minucie Rusnak wpisał się na listę strzelców. Dwadzieścia minut później podwyższył Kucka, ale najgorsze dopiero było przed Ukraińcami. Co prawda w 47. minucie po kontrze piękną bramkę strzelił Konopljanka, ale Słowacy odpowiedzieli trafieniami Zrelaka i Maka, wygrali 4-1 i wywalczyli w Trnawie trzy cenne punkty. W tabeli pierwszej grupy wyprzedzili Czechów i w poniedziałek zagrają z nimi o utrzymanie. Do szczęścia Słowacji będzie potrzebny raptem punkt.



Słowacja - Ukraina 4-1 (2-0)

Bramki: Albert Rusnak (6), Juraj Kucka (26), Adam Zrelak (52), Robert Mak (61) - Jewhen Konopljanka (47)



W meczu o pierwsze miejsce w grupie 4. dywizji B Ligi Narodów Walia gościła w Cardiff Danię. Goście musieli wygrać, by wyprzedzić Czerwone Smoki. Miejscowi dzięki wygranej zapewniali sobie pierwsze miejsce i występ w elicie w kolejnej edycji LN. Remis korzystniejszy był dla Duńczyków, którzy w odwodzie mieli jeszcze domowe starcie z Irlandią na zakończenie fazy grupowej.



Na wyniku spotkania zaważyła jedna akcja, kapitalna kontra Duńczyków wyprowadzona w 42. minucie meczu. Ekipie Age Hareide wystarczyły trzy podania, by spod własnej bramki przedostać się na połowę gospodarzy, gdzie Nicolai Jorgensen z zimną krwią dał swojej drużynie prowadzenie. W samej końcówce meczu na 2-0 podwyższył Martin Braithwaite, ale Walijczycy nie odpuszczali. Minutę później trafił Gareth Bale, jego zespół rzucił się do ataku, jednak do wyrównania zwyczajnie brakło czasu.



Dzięki wygranej Dania ma już pewne pierwsze miejsce w grupie 4. i awans do elity. Walia zostaje w dywizji B, Irlandia została zdegradowana do dywizji C.



Walia - Dania 1-2 (0-1)

Bramki: Nicolai Jorgensen (42), Martin Braithwaite (89) - Gareth Bale (90)