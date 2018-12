Joanna Wołosz i jej Imoco Volley Conegliano sensacyjnie przegrało 0:3 (34:36, 19:25, 22;25) z SSC Palmberg Schwerin w meczu 2. kolejki Ligi Mistrzyń. Polka cały mecz kierowała grą zespołu, mistrzynie Italii o tym występie będą chciały szybko zapomnieć.

Ważne zwycięstwo w grupie B odniosła Urałoczka-NTMK Jekaterynburg, która przegrywała w derbach z Dynamem Kazań 0:2, by podnieść się, wrócić do meczu i zgarnąć efektowny triumf w piątym secie. Zespół Nikołaja Karpola pokazał charakter, a jego kluczową siatkarką była we wtorek Ksenia Parubiec, która wywalczyła 26 punktów i przechyliła szalę zwycięstwa na stronę swojej ekipy w zażartej końcówce partii czwartej.



Dynamo przegrało w tym sezonie LM po raz pierwszy, nie pomogły liczne zmiany i świetna gra środkowych.



Urałoczka-NTMK Jekaterynburg - Dynamo Kazań 3:2 (23:25, 17:25, 25;17, 26:24, 15:5)

Imoco Volley Conegliano Joanny Wołosz sensacyjnie rozpoczęło wyjazdowe starcie z SSC Palmberg Schwerin. Niemiecka ekipa wyszarpała mistrzyniom Italii triumf w secie pierwszym (36:34), a w drugim już pewnie zgarnęła triumf, kompletnie zaskakując przetrzebioną kontuzjami ekipę z Conegliano.



W secie trzecim Włoszki znalazły wreszcie sposób na Jennifer Geerties i McKenzie Adams, a Samanta Fabris dała sygnał do ataku i odrabiania strat. Imoco Volley prowadziło nawet 16:13, a w samej końcówce 21:20, ale decydujące piłki wygrywały miejscowe. Po atakach Kimberly Drewniok SSC Palmberg odrobił straty, wygrał seta 25:22 i cały mecz sensacyjnie 3:0.



Joanna Wołosz przez cały mecz kierowała grą mistrzyń Italii, zdobyła jeden punkt. W tabeli grupy D włoski zespół spadł na trzecie miejsce, prowadzi ŁKS Commercecon Łódź.



SSC Palmberg Schwerin - Imoco Volley Conegliano 3:0 (36:34, 25:19, 25:22)