Koszmar. Polka była rewelacją Wimbledonu, dziś została rozbita w niecałą godzinę

Rok temu Chwalińska została okrzyknięta rewelacją Wimbledonu. Na londyńskiej trawie zaskakiwała, pokonała znaną Amerykankę Coco Vandeweghe, później wyeliminowała znaną Czeszkę Kateriną Siniakovą , triumfując w pierwszym secie do zera . Dopóki miała siły, walczyła jak równa z równą także z Alison Riske, choć ostatecznie po trzysetowej batalii ten pojedynek przegrała. A później przyszła operacja kolana, półroczna i próba powrotu do zeszłorocznej dyspozycji. Na razie efektów nie widać, jedynie w deblu Chwalińska radzi sobie jeszcze całkiem przyzwoicie.

Wimbledon 2023. Maja Chwalińska była faworytką meczu z Caroline Monnet

W singlu ma dobre momenty, ale brakuje jej dłuższej dobrej passy. Takiej, która dałaby znów wiarę w możliwości tenisistki, która przecież kilka lat temu grała razem z Igą Świątek w juniorskim finale Australian Open. Przed tygodniem w Ilkley Chwalińska pokonała w niezłym stylu wyżej notowaną Holenderkę Arianne Hartono , wydawało się, że na trawie może jej iść po prostu lepiej. Zwłaszcza że w deblu doszła do finału tej, całkiem poważnej, imprezy. Dziś rzeczywistość pokazała, że tak dobrze nie jest.

Chwalińska zaczęła najgorzej jak to możliwe - w pierwszym gemie obroniła jeszcze dwa break pointy i doprowadziła do równowagi, ale przy trzecim zagrała za wysokiego dropszota, co rywalka od razu wykorzystała. Monnet grała bardzo ofensywnie, atakowała topspiny Polki, nie pozwalała jej na jakąkolwiek obronę. Po czterech gemach było już 4:0 dla Francuzki, po trzech kolejnych set się zakończył. Trwał zaledwie 26 minut, Chwalińska w gemach serwisowych rywalki ugrała ledwie cztery punkty.