Kosmiczny popis naszych skoczków na MŚ. To byłyby dwa medale! Show Polaków

Stefan Kraft wygrał serię próbną w Planicy przed piątkowym konkursem mistrzostw świata w skokach narciarskich na dużej skoczni. Polscy fani mają jednak olbrzymie powody do zadowolenia. Tuż za Austriakiem uplasowało się dwóch naszych skoczków - Dawid Kubacki oraz Kamil Stoch. To oznacza, że "Biało-Czerwoni" powinni na poważnie włączyć się do walki o medale. Początek rywalizacji o godzinie 17.30. Relacja na żywo w Interii.