Kopenhaga wybudziła Raków z pięknego snu o Lidze Mistrzów. Bolesny remis na Parken

Niestety, ale emocjonująca przygoda Rakowa Częstochowa w Lidze Mistrzów dobiegła końca. Niestety, ale waleczne serca, a także boiskowy charakter nie wystarczyły, by mistrzowie Polski zameldowali się fazie grupowej Ligi Mistrzów. Ekipa z Limanowskiego po zaciętym i niezwykle emocjonującym dwumeczu uległa FC Kopenhadze, która na przestrzeni 180 minut wykazała się niezwykłą skutecznością, a co najważniejsze piłkarskim wyrachowaniem.

Środowy mecz w stolicy Danii miał dać odpowiedź, czy drużyna Dawida Szwargi jest gotowa, by za kilka tygodni zaprezentować się na największej z piłkarskich scen. Oczywistym faworytem do awansu pozostawał zespół Jakoba Neestrupa , na której korzyść przemawiała jednobramkowa przewaga wywalczona w pierwszym akcie tego dwumeczu, który miał miejsce przed tygodniem na stadionie Sosnowcu.

Raków skarcony kapitalnym uderzeniem. Kibice Kopenhagi wpadli w euforię

Tuż po pierwszym gwizdku sędziego podopieczni Dawida Szwargi ambitnie wyszli do przodu, zakładając bardzo agresywny pressing na połowie gospodarzy. Zadziorność, a także chęć szybkiego wyprowadzenia ciosu nie przyniosły pożądanych rezultatów, bo już chwilę później tempo gry mocno wyhamowało. W kolejnych minutach kibice zgromadzeni na legendarnym Parken obserwowali wyważoną odpowiedzialną grę taktyczną z obu stron. Zarówno FC Kopenhaga, jak i Raków nie forsowały tempa, starając się wybadać wzajemne możliwości.

W początkowej fazie meczu gospodarze skrzętnie realizowali swój plan, starając się trzymać grę Rakowa jak najdalej od własnej bramki. Mistrzowie Polski mimo optycznej przewagi, nie stworzyli sobie dogodnej sytuacji, która zmusiłaby Kamila Grabarę do większego wysiłku. Dopiero w 20. minucie gra nabrała rumieńców powodując szybsze bicie serc sympatyków obu ekip. Papanikolaou wywalczył sobie futbolówkę przed polem karnym , ominął jednego z rywali, a następnie uderzył tuż nad poprzeczką bramki polskiego golkipera.

W kolejnych minutach to mistrzowie Polski przejęli inicjatywę, konstruując kilka naprawdę obiecujących akcji. Niestety, ale brak skuteczności sprawił, że na tablicy wyników w dalszym ciągu widniał bezbramkowy remis. O tym, ze Raków był w stanie realnie zagrozić swoim oponentom świadczy okazja z 29. minuty, kiedy to zakotłowało się w polu karnym Kopenhagi. Niestety, ale żadna z serii wrzutek w "szesnastkę" gospodarzy nie znalazła drogi do siatki.