Polski skoczek nieźle spisał się także w pierwszej serii zawodów, w której skoczył 131,5 m , co dawało mu szóstą lokatę na półmetku rywalizacji ze stratą pięciu punktów do trzeciego Halvora Egnera Graneruda - lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata .

Skoki narciarskie: MŚ w Planicy. Dyskusje dotyczące not sędziowskich po skoku Kamila Stocha

Skok Kamila Stocha jednogłośnie ocenili sędziowie z Norwegii, Słowenii, Francji oraz Austrii przyznając mu po 18,5 punktu . Wśród jury wyłamał się jednak sędzia ze Szwecji, który dał Polakowi "18" . "To chyba żarcik" - stwierdzili podczas transmisji zawodów komentatorzy Eurosportu.

Do pracy jury odnieśli się także po próbie niemieckiego skoczka - Karla Geigera. W jego przypadku różnica między poszczególnymi notami wręcz rzucała się w oczy. 30-latek dostał trzy "19", jedną "18" i jedną ocenę... "17,5". ""Jeżeli to było na 19, to czemu 19 nie dostali Daniel Tschofenig czy Kamil Stoch?" - stwierdzili komentatorzy.