Kolejny reprezentant Polski w Premier League? Oferta na stole

Bartłomiej Drągowski od lat buduje sobie pozycję we włoskim futbolu. Polak w Italii gra już od 2016 roku i w tym czasie udało mu się sprawić, że jego nazwisko stało się naprawdę poważane we włoskiej piłce. Swego czasu mówiło się o transferze do jednego z gigantów Serie A. Wówczas operacja nie została jednak zrealizowana, a Drągowski ostatecznie przeniósł się do Spezii.