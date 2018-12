Mamy w tym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich dwóch liderów, czyli Kamila Stocha i Piotra Żyłę, oraz duże szanse na to, że dyspozycja pozostałej trójki pójdzie jeszcze w górę - uważa Kazimierz Długopolski, olimpijczyk z Sapporo (1972) i Lake Placid (1980).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stoch zaczął jak nigdy. Dobry start polskich skoczków. Wideo INTERIA.TV



W niedzielę konkurs PŚ rozegrany w szwajcarskim Engelbergu wygrał Ryoyu Kobayashi, Żyła był drugi, a Stoch trzeci. Dla wiślanina było to piąte, a dla mieszkańca Zębu trzecie podium w konkursach indywidualnych w tym sezonie.



Kobayashi z 556 pkt prowadzi w klasyfikacji generalnej PŚ, drugi jest Żyła (445), a trzeci Stoch (365). Polacy prowadzą w klasyfikacji Pucharu Narodów (1457 pkt) przed Niemcami (1320) i Japończykami (946 pkt).



"Stoch i Żyła spisują się bardzo dobrze od początku tego sezonu, można więc śmiało powiedzieć, że mamy w tej chwili w ekipie dwóch liderów. Dawid Kubacki skacze +w kratkę+, ale w zeszłym roku też z powtarzalnością u niego nie było idealnie, a szedł do góry. Myślę więc, że tak będzie i tym razem, bo formę niewątpliwie ma" - ocenił Długopolski.



Dodał, że jak na razie jest trochę zawiedziony występami pozostałej trójki. "Szkoda, że Kubie Wolnemu nie udało się utrzymać dobrej dyspozycji z początku sezonu, gdy plasował się w dwudziestce. Oby tylko nie było to wszystko, co ma w tym sezonie do zaoferowania, bo w jego obecnych skokach nie widziałem już tego błysku co w poprzednich konkursach. Kot to jest chłopak obdarzony wielkim talentem, a do tego ambitny i pracowity. Jeżeli tylko opanuje negatywne emocje, to prędzej czy później pokaże na co go stać" - zauważył.



Zdaniem byłego dwuboisty i skoczka narciarskiego, a obecnie trenera w zakopiańskim AZS, elementem, który nie pozwala Huli na dobre, a nawet bardzo dobre skakanie jest najazd.



"Jest zbyt wolny na progu, brakuje mu tej dynamiki, którą miał w poprzednim sezonie. Mam jednak nadzieję, że uda się to u niego szybko naprawić" - podsumował Długopolski.



Teraz przed skoczkami chwila odpoczynku i spokojne treningi. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w Zakopanem rozegrane zostaną mistrzostwa Polski, natomiast 29 grudnia odbędą się kwalifikacje do zaplanowanego na następny dzień konkursu w Oberstdorfie, inaugurującego Turniej Czterech Skoczni.