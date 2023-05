Iga Świątek zmagania w tegorocznym Roland Garros rozpoczęła we wtorek 30 maja, kiedy to zaplanowano jej mecz pierwszej rundy z Cristiną Bucsą. Polka już na kilka godzin przed spotkaniem pojawiła się w pobliżu kortów, co nie umknęło uwadze organizatorów turnieju. Ci udostępnili w mediach społecznościowych krótkie nagranie, które rozbawiło kibiców.