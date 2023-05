Iga Świątek we wtorek 30 maja przystąpiła do rywalizacji w Roland Garros, gdzie broni tytułu wywalczonego przed rokiem. Dyspozycja Polki, która turniej w Rzymie zakończyła z kontuzją, stała pod dużym znakiem zapytania, a pierwszy set w starciu z Cristiną Bucsą tylko wzmógł niepokój o formę liderki rankingu. Ta jednak wygrała z reprezentantką Hiszpanii w dwóch partiach (6:4, 6:0) i przypieczętowała awans do drugiej rundy.