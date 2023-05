Iga Świątek uwielbia rywalizację we French Open , gra na mączce jest żywiołem najlepszej tenisistki świata. Nie oznacza to jednak, że dwukrotna triumfatorka tego wielkoszlemowego turnieju za każdym razem gładko radzi sobie z przeciwniczkami.

Iga Świątek krytycznie. "Mam nadzieję, że będę miała szansę się rozkręcić i złapać rytm"

A problemy mogą przydarzyć się już na początku, czego świadkami byliśmy we wtorek, gdy 21-latka mierzyła się z Hiszpanką Cristiną Bucsą . Obrończyni tytułu pozornie nie powinna mieć najmniejszych problemów z notowaną na 70. miejscu w rankingu WTA tenisistką, jednak pierwszy set pokazał także inną prawidłowość. Otóż w pierwszej setce w zasadzie nie ma tenisistek przypadkowych. Z jednej strony to banał, że tu każdy może wygrać z każdym, ale starcie Polski z Hiszpanką w pierwszych kilkudziesięciu minutach zdawało się potwierdzać tę teorię.

Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego zaczęła od wygrania swojego podania, jednak w dwóch kolejnych gemach serwisowych dała się przełamać . Najtrudniejszy moment w pierwszym secie przeżywała, gdy musiała bronić break pointa , by nie przegrywać 4:5. To był moment zwrotny, wreszcie gra Polki zaczynała się "przełączać", z kolei Bucsa gasła z każdą piłką, jakby też nie wytrzymywała trudów spotkania.

Po spotkaniu nasza gwiazda przed kamerą Eurosportu bardzo szczerze odniosła się do problemów , z którymi zmagała się w pierwszej partii. I znów pokazała ludzką twarz, bo okazuje się, że nawet zawodniczka tego kalibru - na swojej ulubionej nawierzchni - podczas inauguracji może odczuwać stres.

- Tak było, nie ma co ukrywać, ale najważniejsze jest to, co z tym zrobiłam - rozpoczęła Polka.