Hiszpanie nie mają wątpliwości, Lewandowski bardzo tego chce. Jest faworytem

Ostatnie miesiące są dla FC Barcelony prawdziwą sinusoidą. Pierwsze niemrawe spotkania mocno niepokoiły sympatyków "Dumy Katalonii", którzy nie potrafili zrozumieć, dlaczego styl gry ich ukochanego zespołu, w znacznym stopniu odbiega od przedsezonowych przewidywań. W oczy rzucała się szczególnie bramkowa indolencja Roberta Lewandowskiego, który w kilku spotkaniach z rzędu nie był w stanie wpisać się na listę strzelców.

Nieskuteczność Polaka była wodą na młyn dla wszystkich oponentów jego gry w Blaugranie. Wielu kibiców otwarcie apelowała o to, by 35-latek usiadł na ławce, ustępując pola młodszym kolegom. Wiele mówiło się również o jego potencjalnych przenosinach do Arabii Saudyjskiej, jednak ostatecznie do głośnych przenosin nie doszło.

Kapitan reprezentacji Polski w końcu się przełamał, pokonując bramkarza w ligowym starciu z Villarreal. Tydzień później zdobył decydującego gola w meczu z Osasuną. Warto podkreślić, że w obu przypadkach jego trafienia decydowały o zwycięstwach Barcelony. Polski napastnik udowodnił tym samym, że w dalszym ciągu może stanowić istotną siłę Barcelony i być jednym z najważniejszych punktów taktycznej układanki Xaviego.

Swoją klasę miał udowodnić również w meczu z Celtą Vigo. FC Barcelona podchodziła do tego spotkania po dwóch kolejnych wygranych w stosunku 5:0 nad Realem Betis i Royal Antwerp. Jak się okazało, Polak kolejny raz w wydatny sposób przyczynił się do zwycięstwa "Dumy Katalonii".

Hiszpańskie media piszą to o Lewym. Wskazują go w gronie faworytów do korony króla strzelców

Choć w sobotę Barcelona przegrywała 0:2, to ostatecznie w okresie pomiędzy 81. a 88. minutą strzeliła trzy gole i zgarnęła komplet punktów. Najpierw dubletem popisał się Robert Lewandowski, a po chwili "dzieło zniszczenia" dopełnił Joao Cancelo.

Dzięki dwóm trafieniom reprezentant Polski wysunął się na prowadzenie w klasyfikacji strzelców La Liga. Pięcioma trafieniami może się pochwalić również Jude Bellingham, jednak "Lewy" ma również trzy asysty, przewodząc tym samym w klasyfikacji kanadyjskiej.

Hiszpańskie media tuż po meczu z Celtą Vigo zachwycały się Robertem Lewandowskim. Przypominają, że 35-latek w zeszłym sezonie sięgnął po Trofeo Pichichi, mając na swoim koncie 23 trafienia, dodając, że również i w bieżącej kampanii będzie zdeterminowany, by powtórzyć to osiągnięcie. W ich opinii będzie jednym z faworytów.

Dziennikarze słynnej "Marki" podkreślają, że Polak jest na dobrej drodze, by to osiągnąć. Powołują się na jego wybitną skuteczność w ostatnich spotkaniach, wskazując, że trafił do siatki w pięciu meczach z rzędu. Czterech w ramach La Liga, a także jednym w Lidze Mistrzów.

Z kolei kataloński "Sport" podkreśla, że jest to druga najlepsza seria polskiego napastnika, odkąd w 2022 roku trafił na Camp Nou.

Warto podkreślić, że Robert Lewandowski zagrał dla "Dumy Katalonii" w 53 spotkaniach, strzelając w nich 39 goli, a także notując 12 asyst.

Kamil Bortniczuk: Po tym można poznać prawdziwą drużynę. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Robert Lewandowski w starciu z Celtą Vigo. / ABACA/NEWSPIX.PL / Newspix

Robert Lewandowski w starciu z Celtą Vigo / ABACA/NEWSPIX.PL / Newspix