Coraz częściej można spotkać się z sytuacją, że sędziowie prowadzą pojedyncze mecze w innych krajach niż ojczyste. Tego typu sytuacje regularnie zdarzają się m.in. w Arabii Saudyjskiej, Egipcie czy Grecji, gdzie na najważniejsze mecze, wysyłani są arbitrzy z innych krajów, w tym także z Polski.

Jednak do tej pory rzadko zdarzały się sytuacje, gdy sędzia całkowicie zdecydował się na zmianę federacji i przeprowadzkę do innego kraju. FIFA właśnie opublikowała listę sędziów międzynarodowych na 2023 rok, z której wynika, że dwóch arbitrów zmieniło swoje federacje, utrzymując status sędziego FIFA. To pierwsze tego typu przypadki w historii.

Transfery sędziów FIFA. Jarred Gillett i Alireza Faghani zmieniają federacje

Jarred Gillett z Australii i Alireza Faghani z Iranu do tej pory reprezentowali swoje ojczyste kraje na arenie międzynarodowej. Irańczyk robił to nawet z bardzo dużymi sukcesami, m.in. uczestnicząc na dwóch mundialach, prowadząc przy tym mecz o trzecie miejsce. Od początku 2023 roku, Jarred Gillett będzie występować jako angielski sędzia, a Faghani jako australijski.

Czy Dawid Kubacki dogoni Halvora Egnera Graneruda w Bischofshofen? WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Jarred Gillett to 36 letni arbiter, który poprowadził ponad 140 spotkań w A-League, notując przy tym sporo występów na arenie międzynarodowej, m.in. w rozgrywkach Azjatyckiej Ligi Mistrzów. W 2019 roku przeprowadził się do Anglii, gdzie podjął pracę na Uniwersytecie Johna Mooresa w Liverpoolu. Australijczyk postanowił kontynuować swoją karierę sędziowską i tak od sezonu 2019/20 regularnie prowadzi spotkania angielskich rozgrywek. We wrześniu 2021 jako pierwszy sędzia spoza Wysp Brytyjskich poprowadził mecz Premier League.

Alireza Faghani to 44-latek, który od trzech lat mieszka w Australii, gdzie prowadzi mecze A-League. Po mundialu w Katarze, podjął decyzję o zmianie federacji i w ten sposób, od początku roku będzie reprezentować Australię na arenie międzynarodowej.

Co ciekawe, transfer Alireza Faghani’ego oznacza, że Australia pobiła swój rekord sędziów międzynarodowych (aktualnie ma ich aż ośmiu). Co więcej, jest to najwyższa liczba w całej azjatyckiej konfederacji AFC, do której Australia dołączyła dopiero w 2006 roku.

As Sportu 2022. Kto powinien wejść do fazy pucharowej? Zagłosuj! Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup, Dominik Czaja Jan Błachowicz Sofia Ennaoui Paweł Fajdek Tomasz Fornal Maryna Gąsienica-Daniel Hubert Hurkacz Natalia Kaczmarek Anna Kiełbasińska Dawid Kubacki Bartosz Kurek Robert Lewandowski Aleksandra Lisowska Natalia Maliszewska Piotr Michalski Aleksandra Mirosław Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol, Dominika Putto Wojciech Nowicki Mateusz Ponitka Kamil Semeniuk Pia Skrzyszowska Jeremy Sochan Kamil Stoch Magdalena Stysiak Adrianna Sułek Wojciech Szczęsny Iga Świątek Katarzyna Wasick Joanna Wołosz Katarzyna Zdziebło Piotr Zieliński Bartosz Zmarzlik Zagłosuj