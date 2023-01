Gigantyczny sukces Polaka! Zagra w półfinale Australian Open. "Głowa mała"

Drugi set był już jednak popisem naszego tenisisty , który szybko cieszył się z przełamania, wygrywając trzy pierwsze gemy. Ostatecznie oddał rywalowi tylko dwa i doprowadził do remisu w meczu.

Australian Open. Tomasz Berkieta w półfinale turnieju juniorskiego

W gemie otwierającym trzeciego seta Tomasz Berkieta stracił podanie, nie poddał się jednak i zdołał odrobić stratę, a o losach awansu musiał przesądzić super tie-break. W nim wojnę nerwów wygrał Polak , pokonując rywala 10-8. Dzięki temu awansował do półfinału juniorskiego Australian Open, w którym czeka na niego Amerykanin - Learner Tien.

"Co Tomek zamiatał z forhendu, to głowa mała. Szczególnie w super tie-breaku na 7:6 i 7:7. Predyspozycje do szybkich nawierzchni są. Potężny serwis daje ogromną przewagę, szybkość i poruszanie się po korcie bardzo dobre" - napisał na Twitterze komentator Eurosportu Dawid Żbik.