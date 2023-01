Gigantyczny postęp Magdy Linette! Ekspert ujawnia: "To było jej kluczem"

- Na pewno to bardzo inspirująca historia, że w tak dojrzałym okresie swej kariery Magda osiąga najlepsze wyniki. Już w zeszłym roku grała bardzo dobrze. To pozwala mieć wiarę w to, że w najbliższych miesiącach, a nawet latach Magda osiągnie najlepsze wyniki. W rankingu WTA już zapewniła sobie awans na najlepszą w życiu 22. pozycję. Sądzę, że będziemy mieli jeszcze wiele okazji do dopingowania jaj i gratulowania jej dobrych wyników.