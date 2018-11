Paweł Bochniewicz i Paweł Stolarski z powodów zdrowotnych opuścili zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski do lat 21, przygotowującej się do rewanżu z Portugalią w barażach o awans do mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej - poinformował PZPN.

Obaj piłkarze nie wystąpili też w pierwszym spotkaniu. W miniony piątek biało-czerwoni przegrali w Zabrzu 0:1. Rewanż w Chaves zaplanowano na wtorek.

W grupie eliminacyjnej polski zespół, prowadzony przez Czesława Michniewicza, zajął drugie miejsce, gromadząc punkt mniej od Danii.

Bezpośredni awans do turnieju, który w dniach 16-30 czerwca 2019 odbędzie się we Włoszech i San Marino, uzyskało dziewięciu zwycięzców grup. Cztery najlepsze ekipy z drugich miejsc grają w barażach. W drugiej parze Grecja uległa w piątek u siebie Austrii 0:1.

Wśród 12 uczestników MME znajdzie się także współgospodarz imprezy - Italia.

Do gry uprawnieni są zawodnicy urodzeni w 1996 roku i młodsi.

Przyszłoroczne mistrzostwa Europy U-21 będą jednocześnie kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich 2020 roku. Do Japonii polecą cztery najlepsze zespoły z włoskiego turnieju.

Polska była gospodarzem ubiegłorocznych ME do lat 21 (z tej racji nie brała udziału w eliminacjach). Biało-czerwoni zajęli ostatnie miejsce w swojej grupie.