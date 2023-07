Dwa duże transfery w Plus Lidze. Mistrz olimpijski zagra w Polsce

PGE Skra Bełchatów nie przeżywa najlepszego okresu w swojej historii i jest to bardzo delikatne stwierdzenie. Kibice przyzwyczajeni do kolejnych sukcesów muszą mierzyć się z suchymi latami, w których zespół nie jest w stanie nawet walczyć o podium, co kiedyś było dla klubu z Bełchatowa normalnością. Wobec tego władze musiały zdecydować się na trudne rozstania z zasłużonymi graczami.