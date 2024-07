Dawid Podsiadło na otwarciu igrzysk olimpijskich. Ujawniła go polska siatkarka

Wołosz i jej koleżanki jeszcze przed ceremonią pokazywały sporo fotografii z przygotowań, a teraz chętnie cykają sobie zdjęcia również w trakcie trwającego wydarzenia. To jedne z głównych "dokumentalistek" z samego środka polskiej kadry olimpijskiej.

Joanna Wołosz od razu zrobiła zdjęcie

Nie od dziś wiadomo, że Joanna Wołosz chętnie nosi ze sobą telefon, by za pomocą zdjęć i filmów lepiej zapamiętywać ważne dla niej wydarzenia. Tym razem jej uwadze nie umknęło to, że ujrzała w Paryżu niespodziewanego gościa. Polka natychmiast do niego podeszła, czego efektem stała się relacja na Instagramie.