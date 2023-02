Były kadrowicz przestrzega Santosa. "Nie obejdzie się bez mikroskopu"

Fernando Santos przybył do Polski i zabiera się do pracy nad budowaniem drużyny na zbliżające się eliminacje do mistrzostw Europy. Jak poinformował prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej - Cezary Kulesza, Portugalczyk w najbliższy weekend obejrzy z trybun trzy spotkania PKO Ekstraklasy. Były reprezentant - Radosław Kałużny w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", sugeruje jednak, że na naszym krajowym podwórku próżno szukać potencjalnych kadrowiczów.