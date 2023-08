Borussia pożegnała Błaszczykowskiego w piękny sposób. Trudno powstrzymać emocje

W sobotę 5 sierpnia przyszedł czas na oficjalne rozstanie z sympatykami Wisły Kraków, którzy licznie zgromadzili się na R22, by podziękować swojej legendzie za wiele lat gry w ekipie "Białej-Gwiazdy". To właśnie z tego klubu wyruszył na podbój Bundesligi, a także uratował go przed upadkiem.