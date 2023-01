Magda Linette odnotowała bardzo mocne wejście w Australian Open 2023 - w swoim pierwszym występie na korcie w Melbourne ograła ona Egipcjankę Mayar Sherif 7:5, 6:1 po to, by niebawem zmierzyć się z nie byle jaką przeciwniczką, bo Estonką Anett Kontaveit.

Australian Open 2023. Magda Linette - Jekaterina Aleksandrowa: Przebieg spotkania

Mecz ten zaczął się lepiej dla poznanianki, która przypisała pierwszą mini-potyczkę do swojego konta. Potem nastąpiła swoista wymiana "gem za gem" - tak było aż do siódmej odsłony pierwszego seta, kiedy nasza reprezentantka "odjechała", ostatecznie wygrywając 6:3.

W secie drugim Linette dalej konsekwentnie i spokojnie realizowała swój plan - naprawdę szybko dopisała do swojego konta cztery gemy i grunt wyraźnie zaczął się palić Aleksandrowej pod nogami. Dopiero wówczas Rosjanka zdołała odpowiedzieć swojej oponentce i dała radę zniwelować różnicę - mimo wszystko to jednak Polka wygrała seta 6:4 i cały mecz 2:0.

Australian Open 2023 potrwa jeszcze nieco ponad tydzień

Kolejne spotkania Australian Open 2023 można oglądać w TV w Eurosporcie. Transmisje w formie online live stream dostępne są w ramach platformy Polsat Box Go oraz w Playerze. Na następne potyczki czekają już m.in. Iga Świątek czy Hubert Hurkacz .

AO 2023 potrwa do niedzieli 29 stycznia. Co ciekawe z całą pewnością w grze pojedynczej nie dojdzie do obrony tytułu zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Zwyciężczyni z zeszłego roku, Ashleigh Barty, zakończyła bowiem karierę, a Rafael Nadal, który triumfował wśród panów, już zdążył odpaść ze współzawodnictwa.