Zwrot akcji w meczu Sochana, roztrwonili przewagę. Polak krok od double-double

W nocy z wtorku na środę polskiego czasu San Antonio Spurs wypuściło solidną zaliczkę. Prowadziło z New Orleans Pelicans 24:8 i 37:20, ale jeszcze przed przerwą przewaga stopniała do zaledwie dwóch oczek. Spotkanie zaczęło się niejako na nowo, w trzeciej kwarcie żaden z zespołów nie był w stanie uciec. Stało się to dopiero w ostatnich 5 minutach. DeA'Aron Fox trafił za trzy na 100:99 dla "Ostróg", ale później na parkiecie dominowali Pelicans.

Po trzech trafieniach za dwa punkty na koniec domknęli sprawę czterema celnymi rzutami osobistymi. Po drugiej stronie "trójką" odpowiedział Chris Paul, ale to było za mało. Ostatecznie Spurs przegrało 103:109. Sochan łącznie rozegrał 19 minut, był zmiennikiem. Nie przeszkodziło mu to jednak w otarciu się o double-double, miał 12 punktów i 9 zbiórek, więc zabrakło tylko jednej. Do tego dołożył po dwie asysty i bloki. Kibice chwalili go nie tylko za dobrą grę, ale i za podejście do jednego z kibiców, by ten zrobił sobie z nim zdjęcie.