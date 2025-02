Znów tylko jeden punkt. Skuteczny pościg na oczach Sochana, mało kto wierzył

Zaledwie kilka dni temu w San Antonio doszło do ogromnej zmiany, dzięki którym drużyna na dobre włączy się w wyścig o awans do fazy play-off. Kalifornię na Teksas zamienił De'Aaron Fox należący do największych gwiazd ligi. I o ile Amerykanin zaliczył udany debiut, bo wraz z zespołem pokonał Atlanta Hawks, o tyle w dwóch kolejnych starciach nie było tak kolorowo. W nocy z piątku na sobotę polskiego czasu popularne "Ostrogi" niespodziewanie przegrały jednym punktem z Charlotte Hornets. Scenariusz powtórzył się zaledwie dobę później. Tym razem team Jeremy'ego Sochana poskromili gracze Orlando Magic.

