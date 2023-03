Spurs do pojedynku z Nuggets przystępowali po dwóch porażkach przeciwko Houston Rockets. Dodatkowo, ekipa straciła już szanse na awans do fazy play-off. Ma to jednak swoją dobrą stronę - media spekulują, że ekipa może być bliska otrzymania "jedynki" w kolejnym drafcie, a tym samym angażu Victora Wembanyamy, jawiącego się jako przyszła gwiazda NBA.