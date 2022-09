Zawodnik NBA ukarany. Zamieścił w sieci homofobiczne nagranie

Nie tak dawno pisaliśmy o zawodniku NBA, Anthony'm Edwardsie, który opublikował na Insta Stories obraźliwe nagranie . Widać było na nim grupę stojących na ulicy mężczyzn. 21-latek otwarcie wyśmiał ich ubiór, używając homofobicznych sformułowań i rzucił na koniec: "Patrzcie, na jakim świecie przyszło mi żyć". Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Gwiazdor NBA szybko został skrytykowany za swoje antygejowskie zachowanie.

Reklama

Duża zmiana w lidze. Zacznie obowiązywać za dwa lata

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mateusz Ponitka: Mamy podstawy do budowania czegoś lepszego. Wideo INTERIA.TV

Anthony Edwards ukarany przez NBA

Zawodnik występujący na co dzień na pozycji rzucającego obrońcy szybko zrozumiał swój błąd i po raz kolejny zabrał głos. "To, co powiedziałem, było niedojrzało, krzywdzące i lekceważące. To nie do pomyślenia dla mnie, czy jakiejkolwiek innej osoby, aby używać języka w tak okrutny sposób. Nie ma na to żadnego wytłumaczenia. Zostałem wychowany znacznie lepiej, niż to pokazałem" - napisał na swoim profilu na Twitterze.

Nagranie umieszczone w mediach społecznościowych dotarło również do ligi, w której występuje Amerykanin. NBA nałożyło na 21-latka karę w wysokości 40 tys. dolarów. "Jesteśmy rozczarowani językiem i działaniami Anthony’ego Edwardsa w mediach społecznościowych" - można wyczytać z oficjalnym oświadczeniu klubu Minnesota Timberwolves.