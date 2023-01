Enes Freedom to bez wątpienia jeden z najbardziej oryginalnych graczy związanych w ostatnich latach z NBA - jeszcze do niedawna znany był on jako Enes Kanter, a swoje nowe nazwisko (będące oczywiście swoistą pochwałą wolności) przybrał po tym, jak otrzymał amerykańskie obywatelstwo.

Nie ma w tym wszystkim przypadku, bowiem wcześniej koszykarz został pozbawiony tureckiego paszportu - było to efektem jego krytyki skierowanej w stosunku do rządów Recepa Tayyipa Erdogana, którego nawet w pewnym momencie porównał do Adolfa Hitlera.

Na tym cała historia jednak się nie kończy - polityk nie ma zamiaru odpuszczać sportowcowi, który ma na swoim koncie nawet nominację do pokojowej nagrody Nobla. Nie tak dawno tureckie władze uznały bowiem Freedoma za... terrorystę i wyznaczyły nagrodę za pomoc w jego schwytaniu wynoszącą 500 tys. dolarów, co sam zawodnik ujawnił niedawno w "The New York Post".

Enes Kanter Freedom na celowniku. Były gracz Celtics obawia się o swoje życie

Tego typu działanie wywołało niestety falę gróźb pod jego adresem - w tym tych najgorszych, dotyczących pozbawienia życia. 30-latek w mediach społecznościowych pokazał część wiadomości, jakie zaczął otrzymywać - w jednej z nich czytamy np., że opłacono seryjnego mordercę, który ma obrać go za swój cel.

Czy to tylko czcze pogróżki lub makabryczne żarty? Tak by było z pewnością najlepiej, ale koszykarz musi się mieć oczywiście na baczności - swoimi obawami w tym kontekście podzielił się na Instagramie. "Słyszałem od niektórych moich przyjaciół, że kartel, mafia, płatni mordercy mogą być zamieszani w moją sprawę" - stwierdził pierwotnie.

"Nie mogę uwierzyć, że Erdogan stawia na szali życie amerykańskiego obywatela na amerykańskiej ziemi" - dodał jednocześnie. W poniedziałek podał z kolei dalsze dalsze informacje:

"Choć memy [w tej sprawie - dop. red.] są zabawne, działalność łowców nagród nie jest już żartem. FBI bada moją sprawę i codziennie zbiera informacje dotyczące niebezpiecznych osób wynajętych do zamordowania mnie. Bądźcie uważni, gdy zamieszczacie jakiś żart, bowiem trafia on do zbioru danych i zaburza potem wyniki" - twierdzi. Bez wątpienia usłyszymy jeszcze niejedne wieści w tym kontekście...

Enes Kanter Freedom ma spore doświadczenie w NBA

Enes Kanter Freedom to obecnie wolny agent - do niedawna był jednak związany z ekipą Boston Celtics. W swoim CV ma również występy dla Portland Trail Blazers, New York Knicks czy Oklahoma City Thunder, a do NBA trafił w 2011 roku dołączając do Utah Jazz. Karierę rozpoczynał w stambulskim Fenerbahce.

Historia 30-latka jest nieco podobna do dziejów byłego piłkarza Hakana Sukura, który także wszedł na "wojenną ścieżkę" z Erdoganem i który musiał uciekać ze swojej ojczyzny, odnajdując swój azyl w Stanach Zjednoczonych. Dawny futbolista stracił dosłownie wszystko i musiał zaczynać od zera - jako taksówkarz w Nowym Jorku...

